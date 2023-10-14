قناة الأقصى: قرار القمر الأوروبي يوتلسات وقف بثنا دعم للاحتلال في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أدانت قناة الأقصى الفلسطينية قيام الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي يوتلسات بوقف بث القناة عن القمر استجابة لضغوط الحكومة الفرنسية وخضوعاً لحكومة الاحتلال الصهيوني.

وقالت القناة في بيان اليوم: “في ظل المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وهو يخوض بصبر وثبات معركة طوفان الأقصى واستكمالاً لاستهداف وقتل الصحفيين في غزة لاستكمال الجريمة بتغييب الشهود، أقدمت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي يوتلسات على وقف بث القناة عن القمر”.

وأضافت القناة: “إن هذا الانتهاك يشكل خرقاً واضحاً وصادماً لكل معايير الحرية ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والحق في توصيل صوت شعبنا المظلوم للعالم” مطالبة كل الجهات التي تُعنى بالحريات الإعلامية والمحافظة على معايير المهنة التدخل والضغط على الشركة الفرنسية لثنيها عن القرار.

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