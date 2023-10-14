رئيسي والسوداني يطالبان بإجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في غزة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن كسر الحصار الاسرائيلي اللاإنساني على قطاع غزة ومنع جرائم الإبادة الجماعية القائمة هناك يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل كافة دول العالم.

وذكرت وكالة إرنا أن رئيسي أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم عن بالغ قلق إيران إزاء الممارسات الوحشية الإسرائيلية وجرائمها في قطاع غزة مؤكداً أن الكيان الصهيوني يسعى من خلال إنزال العقاب الجماعي والجرائم الممنهجة بحق الفلسطينيين الأبرياء الى التعويض عن الهزيمة التي تكبدها على يد المقاومة.

واعتبر رئيسي، سياسات الاحتلال التعسفية كقطع الماء والكهرباء ومنع دخول الدواء والوقود والغذاء الى قطاع غزة جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية لافتاً إلى أن ما يحدث في غزة اليوم نتيجة حتمية للكم الهائل المتراكم من الظلم والجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

بدوره أكد السوداني على مواصلة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني المظلوم واصفاً الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بانها إبادة جماعية من أجل التعويض عن الهزيمة النكراء التي تكبدها الاحتلال في الميدان.

ودعا السوداني دول العالم الى بذل كل ما بوسعها لوقف الاجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين.

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