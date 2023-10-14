رئيسي: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف آلة القتل الصهيونية في غزة

طهران-سانا

أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا عن رئيسي قوله خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد: “إن الدعم اللامحدود الذي يقدمه الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة لجرائم الصهاينة أدى إلى تفاقم وتعقيد الوضع أكثر من أي وقت مضى في قطاع غزة”، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف آلة القتل الصهيونية.

واستنكر رئيسي سياسة الكيان الصهيوني المتمثلة بقطع الماء والكهرباء ومنع إيصال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، بهدف تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين.

بدوره أكد السلطان هيثم بن طارق على ضرورة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططها التهجيري القسري بحق الشعب الفلسطيني، وأعرب عن تأييده لمواقف إيران حول أهمية توظيف الطاقات الدولية لوقف الظلم والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ومواصلة الاتصالات مع سائر الأطراف التي تستطيع القيام بدور مؤثر في سياق وضع حد للجرائم الإسرائيلية.

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