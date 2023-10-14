وزيرة الصحة الفلسطينية تجدد مناشدة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية من قصف الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مناشدة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية من قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها.

ونقلت وكالة وفا عن الكيلة قولها في بيان اليوم: أناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية مجدداً لتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يومياً لقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أنه تضرر خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن 15 مستشفى، وتوقف اثنان عن تقديم الخدمة، فيما استشهد 28 من كوادر القطاع الصحي وأصيب العشرات، وتضررت 23 سيارة إسعاف وتوقفت عن العمل.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد يومياً مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح لحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضاً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي.

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