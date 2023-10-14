72 شهيداً فلسطينياً في ثلاث مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 72 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 200 في ثلاث مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة، خلال عدوانه المتواصل عليه لليوم الثامن.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً فوق رؤوس ساكنيه في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينياً، معظمهم أطفال، وإصابة نحو 100 آخرين.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيا، وإصابة 100 على الأقل، وقصف منزلاً في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات.

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