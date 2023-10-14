زراعة ريف دمشق تتخذ عدداً من الإجراءات لمنع السقاية بمياه الصرف الصحي

ريف دمشق-سانا

اتخذت مديرية الزراعة بريف دمشق جملة من الإجراءات لمنع السقاية بمياه الصرف الصحي للمزروعات في الأراضي الزراعية بالمحافظة وفق مديرها المهندس عرفان زيادة.

وأوضح المهندس زيادة أن الهدف من هذه الإجراءات توعية الفلاحين بمخاطر السقاية بمياه الصرف الصحي وأضرارها على البيئة والإنسان، وإجراء الكشوف الدورية من قبل اللجان الفنية في المديرية لمتابعة سير العمليات الزراعية في الأراضي الزراعية، وخاصة عملية الري، والتأكد من سلامة مصادر المياه المتاحة، إضافة إلى إتلاف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة.

ووفق زيادة وصلت مساحات الأراضي المزروعة والمروية من مياه ملوثة التي تمت فلاحتها بمناطق في حران العواميد ودوما وداريا وقطنا منذ بداية العام وحتى الآن إلى نحو 10 آلاف و 280 دونماً، فيما بلغ عدد الضبوط التي نظمت بحق المخالفين 72 ضبطاً.

ولفت زيادة إلى أن الكوادر الفنية في المديرية تقوم بالمتابعة اليومية، والتدخل السريع لضبط مخالفات مياه الصرف الصحي وتنظيمها بشكل ضبوط تحال للقضاء أصولا، مؤكداً قيام المديرية بفلاحة الأراضي المروية بمياه الصرف الصحي بآليات مديرية الزراعة كإجراء رادع عن استخدام هذه المياه الملوثة في السقاية.

بدوره أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي المهندس أحمد مرعي على ضرورة ابتعاد الفلاحين عن استخدام مياه الصرف الصحي بالري حفاظا على الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى التأثير السلبي للري بمياه الصرف الصحي على صحة الإنسان والتربة.

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