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عبد اللهيان: على مدى 7 عقود تم تقديم الشكاوى الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني لكن تمت إعاقتها من قبل أطراف دولية

2023-10-14

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عبد اللهيان: الموقف الأمريكي المساند لـ (إسرائيل) يثبت أن الكيان المزيف على وشك الانهيار الأمني والعسكري

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