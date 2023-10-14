عبد اللهيان: على مدى 7 عقود تم تقديم الشكاوى الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني لكن تمت إعاقتها من قبل أطراف دولية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عمانية لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة
2023-10-13
سياسيان روسيان يدينان الاعتداءات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب
2023-10-13
المقداد: (إسرائيل) المسؤول الأساسي عن التصعيد الخطير في المنطقة.. عبد اللهيان: المقاومة على أتم الجهوزية ووضعت أمامها كل السيناريوهات
2023-10-13
الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب
2023-10-13
فنزويلا: العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة
2023-10-13
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ لسيادتها
2023-10-12
صباغ يتلقى رسالة تعزية من رئيس الجمعية الوطنية في فيتنام
2023-10-12
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار على المنطقة الساحلية
2023-10-14
طقس الغد بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2023-10-13
المهندس عرنوس يتفقد الأعمال الجارية لإعادة إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي جراء العـدوان الإسرائيلي
2023-10-13
الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح المناضل صدقي المقت
2023-10-13
عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من يوم غد السبت
2023-10-13
فعالية جماهيرية بدمشق دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني
2023-10-13
أئمة وخطباء المساجد يؤكدون الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ودفاعه عن حقوقه المشروعة
2023-10-13
رياضة
بلجيكا تحجز مقعداً في بطولة يورو 2024
2023-10-14
البرتغال يحجز مقعده في بطولة يورو 2024
2023-10-13
منافسات قوية ببطولة الجمهورية بالترياثلون والأكواثلون في اللاذقية
2023-10-13
لاتفيا تفوز على أرمينيا بثنائية في تصفيات يورو 2024
2023-10-12
النبك يتوج بلقب بطولة دوري كرة اليد بفئة السيدات
2023-10-11
تأجيل بطولة وصل لكرة السلة للشهر القادم
2023-10-10
الوحدة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأنترانيك الدولية الودية لكرة السلة للرجال
2023-10-10
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2023-10-14
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ آذار
2023-10-13
710 هكتارات زيادة المساحة المزروعة بمحصول البطاطا الخريفية بدرعا
2023-10-12
قدور يبحث مع عدد من الوفود في منتدى الطاقة الروسي آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز
2023-10-12
بعد توقفه خلال الأزمة… اتفاقية تعاون لإعادة إطلاق معرض موتكس للألبسة بداية العام المقبل
2023-10-12
بطاقة إنتاجية تبلغ 13 طناً… وضع مخبز مدينة نبل بحلب بالخدمة
2023-10-12
أكثر من 42 مليار ليرة… إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة حتى أيلول
2023-10-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار على المنطقة الساحلية
الرئيس الأسد خلال استقباله عبد اللهيان: وجوب تكاتف الجميع لوقف جرائم (إسـرائيل) ضد الشعب الفلســطيني
المقداد: (إسرائيل) المسؤول الأساسي عن التصعيد الخطير في المنطقة.. عبد اللهيان: المقاومة على أتم الجهوزية ووضعت أمامها كل السيناريوهات
المهندس عرنوس يتفقد الأعمال الجارية لإعادة إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي جراء العـدوان الإسرائيلي
منصور: العدوان الإسرائيلي هدفه تهجير الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف مجازر الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح المناضل صدقي المقت
عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من يوم غد السبت
أمطار على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وأجواء باردة ليلاً
جريح الوطن: جميع جرحى العمليات الحربية من قوى الأمن الداخلي ونسب العجز من 40 إلى 79 بالمئة سيحصلون خلال شهرين على البطاقة
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ لسيادتها
عبد اللهيان: على مدى 7 عقود تم تقديم الشكاوى الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني لكن تمت إعاقتها من قبل أطراف دولية
2023-10-14
2023-10-14
Rem
سابق
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في لبنان: المقاومة مستعدة للرد على الأعمال الإجرامية الصهيونية، ورغم استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة لكن المقاومة لديها إمكانيات ومعنويات عالية
التالي
عبد اللهيان: لدى المقاومة كل الإمكانيات الدفاعية ونحن سنقوم بكل الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة
انظر ايضاً
عبد اللهيان: الموقف الأمريكي المساند لـ (إسرائيل) يثبت أن الكيان المزيف على وشك الانهيار الأمني والعسكري
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