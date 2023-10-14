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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في لبنان: المقاومة مستعدة للرد على الأعمال الإجرامية الصهيونية، ورغم استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة لكن المقاومة لديها إمكانيات ومعنويات عالية

2023-10-14

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