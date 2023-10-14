وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في لبنان: المقاومة مستعدة للرد على الأعمال الإجرامية الصهيونية، ورغم استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة لكن المقاومة لديها إمكانيات ومعنويات عالية