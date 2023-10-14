مظاهرة حاشدة في نيويورك دعماً للفلسطينيين

نيويورك-سانا

شهد وسط مدينة نيويورك الأمريكية مظاهرة حاشدة طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتنديد بدعم الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي، وحذرت من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت فرانس برس أن المتظاهرين الذين قدروا بالآلاف لوحوا بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي الليلة الماضية على مرمى حجر من تايمز سكوير، داعين إلى تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المتظاهرون لافتات تؤكد ارتكاب (إسرائيل) جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينين، وتطالب الولايات المتحدة بإنهاء دعمها لـ (إسرائيل).

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