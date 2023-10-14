أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الثامن

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 6 شهداء وعدد كبير من الجرحى في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 5 مقاومين فلسطينيين خلال تصديهم أمس لقوات الاحتلال على عدد من نقاط الاشتباك مع العدو الصهيوني.

– 256 شهيداً بينهم 20 طفلاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مشفى شهداء الأقصى في غزة بالتزامن مع وصول المزيد من جثامين الشهداء إلى المشفى.

– المقاومة الفلسطينية تقصف برشقات صاروخية تحشدات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في (جفار عام) شمال شرق غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أهالي غزة.

– وسائل اعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تهدد بقصف مستشفى العودة فوق رؤوس من بداخله شمال قطاع غزة في خرق فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستمر بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.

– المقاومة الفلسطينية: ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.

– المقاومة الفلسطينية: نشيد بموقف الطواقم الطبية البطولي والإنساني برفضها مغادرة المستشفيات وإصرارها على مواصلة رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

– المقاومة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، ومحاولة إجباره للطواقم الطبية في شمال غزة بالإخلاء والمغادرة.

– اليونيسف: ندعو لهدنة إنسانية فورية لتوسيع نطاق الخدمات المنقذة لحياة الأطفال هناك.

– منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): الوضع في قطاع غزة كارثي وهناك زيادة هائلة في نزوح الأطفال والأسر ولا توجد أماكن آمنة

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أريحا بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس.

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت صباح اليوم مجزرة بقصف السوق الشعبي في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 256 فلسطينياً بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الاسرائيلي يستهدف منزلاً سكنياً بـ 3 صواريخ في منطقة السكافي بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة مكثفة على محيط شمال قطاع غزة المحاصر.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف بغارات مكثفة متواصلة منازل الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحاصر.