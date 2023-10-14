روسيا تسلم أدلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا مواد محظورة

موسكو-سانا

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألكسندر شولغين أن روسيا سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مواد تحتوي على أدلة على استخدام النظام الأوكراني المواد المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شولغين قوله في تصريح اليوم: “التقيت بالمدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في السادس من الشهر الجاري، وسلمته مواد تحتوي على أدلة على استخدام المواد المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قبل القوميين الأوكرانيين، وتلقى المدير العام هذه المعلومات منا وأكد أنه ستتم دراستها وتحليلها بعناية”، مشيراً إلى أن هذه المعلومات مصنفة على أنها “محمية بشكل خاص” من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد تم اختيار هذا التنسيق لمنع التكهنات حول هذا الموضوع.

وأضاف شولغين: نحن نعتمد على النهج الموضوعي والمهني لخبراء الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن بلاده لفتت انتباه الأمانة الفنية والدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وكذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معلومات حول إعداد وتنفيذ

استفزازات من قبل كييف باستخدام المواد الكيميائية السامة، واستخدامها الفعلي من قبل القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

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