غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية جراء مطالبة جيش الاحتلال لأهالي قطاع غزة بمغادرة منازلهم

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من وقوع “كارثة إنسانية” في قطاع غزة، بعد مطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني في القطاع بمغادرة منازلهم إلى الجنوب.

وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: “إن الأمين العام وفريقه يجرون اتصالات هاتفية، وهو على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية”.

بدوره قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا: إن مطالبة “إسرائيل” لأكثر من مليون مدني يعيشون شمال غزة بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة أمر مروع، ولن يؤدي سوى إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس، ويدفع الناس في غزة بشكل أكبر إلى حافة الهاوية.

بدورها حذرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة من عواقب هذه المخططات الإسرائيلية التي تؤثر على أكثر من مليون فلسطيني، من بينهم أطفال وكبار في السن ومرضى، وتجبرهم على الانتقال بوسائل نقل قليلة أو معدومة وبضمانات ضئيلة لسلامتهم في ظل استمرار الأعمال العدائية، ودعت إلى إلغاء القرار كما ذكر المتحدث باسم الأمين العام لتجنب وضع كارثي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc