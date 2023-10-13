وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سياسيان روسيان يدينان الاعتداءات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب
2023-10-13
الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب
2023-10-13
فنزويلا: العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة
2023-10-13
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ لسيادتها
2023-10-12
صباغ يتلقى رسالة تعزية من رئيس الجمعية الوطنية في فيتنام
2023-10-12
قدور يبحث مع عدد من الوفود في منتدى الطاقة الروسي آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز
2023-10-12
الخارجية: العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب استمرار لسياسات الاحتلال العدوانية ومحاولات لحرف الأنظار عن جرائمه في غزة
2023-10-12
محليات
طقس الغد بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2023-10-13
المهندس عرنوس يتفقد الأعمال الجارية لإعادة إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي جراء العـدوان الإسرائيلي
2023-10-13
الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح المناضل صدقي المقت
2023-10-13
عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من يوم غد السبت
2023-10-13
فعالية جماهيرية بدمشق دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني
2023-10-13
أئمة وخطباء المساجد يؤكدون الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ودفاعه عن حقوقه المشروعة
2023-10-13
(بدنا نركض لبسمة) ماراثون خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
2023-10-13
رياضة
منافسات قوية ببطولة الجمهورية بالترياثلون والأكواثلون في اللاذقية
2023-10-13
لاتفيا تفوز على أرمينيا بثنائية في تصفيات يورو 2024
2023-10-12
النبك يتوج بلقب بطولة دوري كرة اليد بفئة السيدات
2023-10-11
تأجيل بطولة وصل لكرة السلة للشهر القادم
2023-10-10
الوحدة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأنترانيك الدولية الودية لكرة السلة للرجال
2023-10-10
الجمعة القادم انطلاق منافسات بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال
2023-10-10
لاعب الرياضات الخاصة زياد اندرون.. أداء مهاري لافت بالقوة البدنية ونتائج متميزة في البطولات
2023-10-10
اقتصاد
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ آذار
2023-10-13
710 هكتارات زيادة المساحة المزروعة بمحصول البطاطا الخريفية بدرعا
2023-10-12
قدور يبحث مع عدد من الوفود في منتدى الطاقة الروسي آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز
2023-10-12
بعد توقفه خلال الأزمة… اتفاقية تعاون لإعادة إطلاق معرض موتكس للألبسة بداية العام المقبل
2023-10-12
بطاقة إنتاجية تبلغ 13 طناً… وضع مخبز مدينة نبل بحلب بالخدمة
2023-10-12
أكثر من 42 مليار ليرة… إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة حتى أيلول
2023-10-12
زراعة السويداء تعلن توفير 266 ألف غرسة مثمرة للمزارعين
2023-10-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد خلال استقباله عبد اللهيان: وجوب تكاتف الجميع لوقف جرائم (إسـرائيل) ضد الشعب الفلســطيني
المهندس عرنوس يتفقد الأعمال الجارية لإعادة إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي جراء العـدوان الإسرائيلي
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى)
الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح المناضل صدقي المقت
عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من يوم غد السبت
أمطار على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وأجواء باردة ليلاً
جريح الوطن: جميع جرحى العمليات الحربية من قوى الأمن الداخلي ونسب العجز من 40 إلى 79 بالمئة سيحصلون خلال شهرين على البطاقة
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ لسيادتها
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة
قدور يبحث مع عدد من الوفود في منتدى الطاقة الروسي آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز
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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين
2023-10-13
2023-10-13
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الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له
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