وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين