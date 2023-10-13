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عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين

2023-10-13

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