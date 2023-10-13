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عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين

الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له

2023-10-13

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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً و370 سيدة وإصابة 7696 آخرين

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