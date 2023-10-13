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وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقات صاروخية “تل أبيب” ومطار “بن غوريون” ومستوطنتي اللد والرملة رداً على تهجير الاحتلال أهالي قطاع غزة واستمرار استهدافهم

2023-10-13

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تصوير: نجم ناصر

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