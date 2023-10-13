SCS-NET
الشريط الإخباري

طقس الغد بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

2023-10-13

دمشق-سانا

يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ولفتت المديرية إلى أن أجواء الغد تستمر خلال الليل باردة نسبياً، خاصة على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الساحلية والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة في أغلب المناطق بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والبادية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق29 / 15
المنطقة الجنوبية30 / 16
المرتفعات الجبلية22 / 9
المنطقة الوسطى30 / 17
المنطقة الساحلية30 / 21
المنطقة الشمالية30 / 17
منطقة الجزيرة31 / 16
المنطقة الشرقية33 / 19
منطقة البادية31 / 16

انظر ايضاً

طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة نسبياً ليلاً

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved