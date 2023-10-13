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مراسلة سانا: وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد يستقبل نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له في مقر الوزارة

2023-10-13

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تصوير: نجم ناصر

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