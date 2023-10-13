سياسيان روسيان يدينان الاعتداءات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب

موسكو-سانا

أدان رئيس مركز التحليل والتنبؤات السياسية الروسي روستيسلاف إيشينكو الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين، والتي أدت إلى الحاق أضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر.

وقال إيشينكو في تصريح لمراسل سانا في موسكو: إن العدوان الإسرائيلي على المطارين استفزازي، فهو استهداف لمواقع مدنية، كما أنه يسهم في توسيع رقعة المواجهات في المنطقة، محذرا من عواقب توسع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واستهدافه للمدنيين العزل فيه.

ودعا إيشينكو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أظهر للعالم أجمع حقيقة الكيان الإسرائيلي الإجرامية.

وفي مقابلة مماثلة استنكر فلاديمير كورنيلوف المحلل السياسي في المجموعة الإعلامية روسيا سيفودنيا العدوان الاسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين، معتبراً أن الحجج والذرائع التي يسوقها الاحتلال بشأن جرائمه تزيد المشهد قباحة واشمئزازاً، ما يجب أن يكون محل إدانة من قبل كل الأطراف الدولية.

وحول الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص في الخامس من الشهر الجاري أكد كورنيلوف أن سورية وعلى مدى سنوات عدة تتعرض لحرب بالنيابة ولعمليات إرهابية مختلفة، كما أنها مع روسيا تكافح هذا الإرهاب، معرباً عن تعازيه القلبية لذوي ضحايا الإرهاب في كل مكان.

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