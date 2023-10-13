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عــاجــل وزارة النقل: عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من صباح يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بإصابة عدد من المستوطنين جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على “تل أبيب”

2023-10-13

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وزارة النقل: عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من صباح يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه

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