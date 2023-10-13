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عــاجــل وزارة النقل: عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من صباح يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الحصار الإسرائيلي غير المقبول على قطاع غزة يشبه الحصار النازي لمدينة لينينغراد

2023-10-13

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وزارة النقل: عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من صباح يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه

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