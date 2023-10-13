استشهاد تسعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد تسعة فلسطينيين اليوم بينهم طفل، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما استهدفت المقاومة الفلسطينية بالنيران حواجز الاحتلال ومستوطناته في مدينتي جنين ونابلس.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطينيين غرب مدينة طولكرم ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين، كما اعتدت على الفلسطينيين بالرصاص شرق نابلس ما أدى لاستشهاد طفل بعد إصابته برصاصة في الرأس.

وفي السياق ذاته اعتدت قوات الاحتلال بالرصاص على الفلسطينيين في قريتي دير بزيع غرب رام الله وعاطوف جنوب طوباس، وفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل وبلدتي تقوع جنوب شرق بيت لحم وبيت أولا شمال غرب الخليل ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.

إلى ذلك استهدفت المقاومة الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة والقنابل الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال والمستوطنات المحيطة بمدينة جنين وحاجز حوارة جنوب نابلس في الضفة.

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