قاسم: عملية “طوفان الاقصى” معلم أساسي للأحرار، ونحن معنيون بمعركة المقاومة والتحرير

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم أن عملية “طوفان الأقصى” تعد محطة تأسيسية وتاريخية مضيئة وخالدة للمستقبل ومعلماً أساسياً لكل الأحرار.

وقال قاسم خلال الوقفة التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة اليوم في بيروت: إن حزب الله معني بمعركة المقاومة والتحرير ونحن مؤيدون لمعركة “طوفان الأقصى”، ونفتخر أن في أمتنا شعباً فلسطينياً مضحياً وحراً وشريفاً.

وأوضح قاسم أن حزب الله بجهوزية كاملة ويتابع لحظةً بلحظة ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ولن تؤثر الاتصالات التي جرت خلف الكواليس من أطراف دولية لضمان عدم التدخل في المعركة، مشيراً إلى أننا اليوم نعيش في زمن الانتصارات ولسنا في زمن الهزائم، وعلى العدو أن يتوقع كل شيء.

وتابع نائب الأمين العام لحزب الله: يزعمون أنهم يقصفون مقرات حماس بينما هناك 500 طفل شهيد و250 شهيدة من النساء من أصل 1500 من الشهداء، فأين مقرات المقاومة وأين القتال مع المقاتلين؟ هذا إجرام وليست حرباً، هذه عدوانية إجرامية دولية منظمة مدعومة أمريكياً وأوروبياً.

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