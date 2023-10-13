كتائب القسام: العدو أضعف وأجبن من أن يهجر الشعب الفلسطيني من دياره مرتين، ولا يزال في جعبتنا الكثير

القدس المحتلة-سانا

أكد الناطق باسم كتائب القسام أن المقاومة الفلسطينية لا يزال في جعبتها الكثير خلال الساعات القادمة.هوره بالأمان هو أضعف وأجبن من أن يهجّر الشعب الفلسطيني من دياره مرتين، والمقاتلون هم من يهجرون العدو الصهيوني الآن من أراضيهم المحتلة، وهم من سحق جيش العدو في محيط غزة.

وأضاف: نقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا باتجاه مدننا المحتلة.

وأكد الناطق أن الحرب النفسية التي يمارسها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني من خلال التهديد ومحاولة التهجير تهدف إلى صناعة صورة نصر زائفة له أمام جمهوره، فالعدو عبر تاريخه الأسود القذر لا يعترف بمناطق آمنة ولا يلقي بالاً لعهود أو مواثيق، وهو يمارس القتل والإجرام في كل قطاع غزة كعقاب جماعي وجريمة حرب يندى لها جبين البشرية.

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