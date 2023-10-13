بوتين يحذر من عواقب اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

بشكيك-سانا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إقدام كيان الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية اجتياح برية لقطاع غزة، لأنها ستسفر عن عواقب جدية لجميع الأطراف.

وقال بوتين في كلمة أمام اجتماع قمة قادة بلدان رابطة الدول المستقلة في العاصمة القرغيزية بشكيك اليوم: لقد سمعنا وإياكم عن خطط الإعداد لعملية برية في غزة، ولكننا ندرك أن استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في أحياء سكنية هو قضية معقدة ومحفوفة بعواقب خطيرة لجميع الأطراف.

وأضاف بوتين: إن الخسائر بين السكان المدنيين لن تكون مقبولة بالمطلق، حيث يقطن هناك حوالي مليوني شخص، مشدداً على وجوب مضاعفة الجهود الجماعية لوقف إطلاق النار، معرباً عن استعداد روسيا للتنسيق مع جميع الشركاء الراغبين بالعمل بصورة إيجابية.

وكان بوتين أعرب أول أمس عن استغرابه من قرار واشنطن إرسال حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا التصرف يؤدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

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