وصلت إلى 70 بالمئة… أعمال تأهيل المرحلة الثانية في الشركة العربية للإسمنت بحلب

حلب-سانا

تتواصل أعمال تأهيل معمل الشركة العربية للإسمنت في منطقة الشيخ سعيد بحلب، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها إلى70 بالمئة ، وتشمل تأهيل وصيانة قسم الكسارات والأفران ومطاحن المواد الأولية وفق مدير عام الشركة المهندس أحمد داية.

وأوضح الداية في تصريح لمراسلة سانا أن العمل مستمر لوضع المعمل بالخدمة منتصف العام القادم، وأن نسبة تركيب الأعمال الميكانيكية في هذه المرحلة تعدت الـ 90 بالمئة، ويتركز العمل في الوقت الحالي على صيانة قسم الأفران وصيانة المشغل الميكانيكي وماكينة التعبئة إلى جانب تركيب ماكينتي تعبئة جديدتين في القسم.

وأوضح المدير الفني والإنتاجي في الشركة المهندس كمال أزرق أنه تمت صيانة وتجهيز الخط الثالث في قسم التعبئة وتجربته بشكل مبدئي، وتم استيراد ماكينتي الخطين الأول والثاني، وتجري حالياً أعمال تركيبها بالتزامن مع الأعمال الكهربائية في المحطات الفرعية.

ورأى مدير مشروع شركة نبض المستثمرة للشركة المهندس صلاح الدين مصري، أن أعمال التأهيل تسير بوتيرة عالية وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني على مرحلتين، مشيراً إلى أن قسم الأفران يتضمن قسمين إنتاجيين بطاقة 1400 طن يومياً لكل فرن، في حين سيعمل قسم مطاحن الإسمنت بطاقة إنتاجية 80 طناً في الساعة لكل مطحنة.

وبينت مديرة التخطيط والإحصاء في الشركة حنان خنجرلي، أنه تم التعاقد مع شركة نبض لتأهيل وتطوير خطوط الإنتاج بالشركة واستثمارها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني اللازم.

بريوان محمد

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