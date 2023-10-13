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المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار “بن غوريون”، وتجمعاً لجنود الاحتلال في “كفار سعد” بطائرتين مسيرتين من طراز الزواري رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

2023-10-13

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وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة، ولليوم السابع نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة

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