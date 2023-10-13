الهلال الأحمر الفلسطيني: نناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فنزويلا: العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة
2023-10-13
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ لسيادتها
2023-10-12
صباغ يتلقى رسالة تعزية من رئيس الجمعية الوطنية في فيتنام
2023-10-12
قدور يبحث مع عدد من الوفود في منتدى الطاقة الروسي آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز
2023-10-12
الخارجية: العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب استمرار لسياسات الاحتلال العدوانية ومحاولات لحرف الأنظار عن جرائمه في غزة
2023-10-12
الخارجية: سورية تتحفظ على أي عبارات في قرار الجامعة العربية يمكن أن يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني
2023-10-12
المهندس عرنوس يتلقى رسالة تعزية من رئيس الوزراء الفيتنامي بشهداء الكلية الحربية
2023-10-12
محليات
أمطار على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وأجواء باردة ليلاً
2023-10-13
انطلاق مهرجان فرح الطفولة الرابع باللاذقية
2023-10-12
افتتاح المعرض العربي للبناء “أرابيكس” بحلب
2023-10-12
ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة بمدينة حمص وريفها
2023-10-12
جريح الوطن: جميع جرحى العمليات الحربية من قوى الأمن الداخلي ونسب العجز من 40 إلى 79 بالمئة سيحصلون خلال شهرين على البطاقة
2023-10-12
لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال تدين اعتقال المناضل صدقي المقت
2023-10-12
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة نسبياً ليلاً
2023-10-12
رياضة
لاتفيا تفوز على أرمينيا بثنائية في تصفيات يورو 2024
2023-10-12
النبك يتوج بلقب بطولة دوري كرة اليد بفئة السيدات
2023-10-11
تأجيل بطولة وصل لكرة السلة للشهر القادم
2023-10-10
الوحدة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأنترانيك الدولية الودية لكرة السلة للرجال
2023-10-10
الجمعة القادم انطلاق منافسات بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال
2023-10-10
لاعب الرياضات الخاصة زياد اندرون.. أداء مهاري لافت بالقوة البدنية ونتائج متميزة في البطولات
2023-10-10
فعالية لرياضة المحركات بدمشق بعد غد
2023-10-10
اقتصاد
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ آذار
2023-10-13
710 هكتارات زيادة المساحة المزروعة بمحصول البطاطا الخريفية بدرعا
2023-10-12
قدور يبحث مع عدد من الوفود في منتدى الطاقة الروسي آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز
2023-10-12
بعد توقفه خلال الأزمة… اتفاقية تعاون لإعادة إطلاق معرض موتكس للألبسة بداية العام المقبل
2023-10-12
بطاقة إنتاجية تبلغ 13 طناً… وضع مخبز مدينة نبل بحلب بالخدمة
2023-10-12
أكثر من 42 مليار ليرة… إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة حتى أيلول
2023-10-12
زراعة السويداء تعلن توفير 266 ألف غرسة مثمرة للمزارعين
2023-10-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى)
أمطار على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وأجواء باردة ليلاً
جريح الوطن: جميع جرحى العمليات الحربية من قوى الأمن الداخلي ونسب العجز من 40 إلى 79 بالمئة سيحصلون خلال شهرين على البطاقة
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ لسيادتها
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة
قدور يبحث مع عدد من الوفود في منتدى الطاقة الروسي آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز
الرئيسان الأسد ورئيسي يؤكدان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة
الخارجية: العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب استمرار لسياسات الاحتلال العدوانية ومحاولات لحرف الأنظار عن جرائمه في غزة
عدوان إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب يخرجهما من الخدمة
الخارجية: سورية تتحفظ على أي عبارات في قرار الجامعة العربية يمكن أن يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني: نناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة
2023-10-13
2023-10-13
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