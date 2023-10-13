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الهلال الأحمر الفلسطيني: نناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة

2023-10-13

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وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة، ولليوم السابع نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة

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