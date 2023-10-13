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عــاجــل وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة، ولليوم السابع نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 1500 وإصابة 3400 آخرين منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى

2023-10-13

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وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة، ولليوم السابع نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة

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