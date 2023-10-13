وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 1500 وإصابة 3400 آخرين منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى