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عــاجــل وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة، ولليوم السابع نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف برجاً سكنياً في منطقة اليرموك بقطاع غزة المحاصر

2023-10-13

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وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة، ولليوم السابع نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة

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