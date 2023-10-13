القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

_ رداً على التهجير والمجازر بحق المدنيين: المقاومة الفلسطينية تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ “عياش 250”.

_ وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة إلى 9 شهداء.

_ وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم ونابلس بالضفة الغربية.

_ وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

_ المقاومة الفلسطينية: العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين، ونقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا باتجاه مدننا المحتلة.

_ المقاومة الفلسطينية: وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخاً على عسقلان المحتلة و50 صاروخاً على مستوطنة “سديروت”.. ولا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة.

_ المقاومة الفلسطينية تعلن أنها استهدفت تحشيدات للعدو الإسرائيلي شرق مستوطنة “بئيري” برشقات صاروخية.

_ المقاومة الفلسطينية تستهدف “مجمع أفشلوم” ومستوطنتي “نير إسحاق” و”حوليت” برشقات صاروخية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

_ الدفاع المدني في قطاع غزة: هناك عدد كبير من الجرحى والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ونعاني نقصاً كبيراً في الإمكانات الطبية والإغاثية.

_ المقاومة الفلسطينية تقصف مدينة “بئر السبع” المحتلة برشقات صاروخية مكثفة رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

_ وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة، ولليوم السابع نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة.

_ المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “سديروت” بـ 50 صاروخاً رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.

_ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار “بن غوريون”، وتجمعاً لجنود الاحتلال في “كفار سعد” بطائرتين مسيرتين من طراز الزواري رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

_ الهلال الأحمر الفلسطيني: نناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

_ المقاومة الفلسطينية تجدد قصف عسقلان المحتلة برشقات صاروخية رداً على تهجير الفلسطينيين واستهداف المدنيين في غزة.

_ وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 1500 وإصابة 3400 آخرين منذ بداية عملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى

_وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف برجاً سكنياً في منطقة اليرموك بقطاع غزة المحاصر.

_ وسائل إعلام فلسطينية: المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة باتت شبه خالية من المستوطنين.

_ وسائل إعلام فلسطينية: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق حي الشجاعية في قطاع غزة المحاصر.

_ المقاومة الفلسطينية توجه ضربة كبيرة بـ 150 صاروخاً نحو عسقلان المحتلة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في غزة.

_ المقاومة الفلسطينية: أبطال المقاومة في بلدة قباطية تصدوا لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت البلدة فجر اليوم وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي سارعت بالانسحاب بعد فشلها بالدخول للبلدة ومحاولة اعتقال عدد من الفلسطينيين.

_ وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات “نير عوز” و”نير اسحاق” و”حوليت” برشقات صاروخية.

_ المقاومة الفلسطينية تعلن عن مقتل 13 أسيراً إسرائيلياً بينهم أجانب بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على غزة وشمالها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

_ وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف بغارات مكثفة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

_ وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): مليون شخص في غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه

_ وسائل إعلام: الاحتلال الإسرائيلي يجلي 10 آلاف مستوطن من بلدات محيط غزة إلى مستوطنة “إيلات”

_ وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بغارات مكثفة مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

_ وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة الليلة الماضية إلى 17 شهيداً.

_ وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تقر بمقتل أحد كبار ضباطه الجنرال ليئون بار في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين على أطراف قطاع غزة ضمن عملية “طوفان الأقصى”.

_ وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يركز على الحرب النفسية لضرب الجبهة الداخلية وتشريد المواطنين في غزة، وندعو المواطنين إلى عدم التجاوب مع التسجيلات الصوتية التي يوزعها الاحتلال بشكل عشوائي لتحقيق هذا الهدف.

_ وسائل إعلام فلسطينية: ما يتم تداوله حول أن الأمم المتحدة تلقت بلاغاً من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة انتقال كل سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال 24 ساعة غير صحيح، وكل ما يروج له الاحتلال بهذا الخصوص يأتي في إطار الحرب النفسية لترويع المواطنين الفلسطينيين.

_وسائل إعلام فلسطينية: ارتقاء 25 شهيداً جلهم أطفال ونساء باستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة المحاصر.