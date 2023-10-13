13 تشرين الأول 1988 – الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب

دمشق-سانا

54 – نيرون يتولى عرش الإمبراطورية الرومانية.

1792- وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في الولايات المتحدة، ليكون مقراً دائماً لإقامة الرئيس الأمريكي.

1812- وقوع معركة مرتفعات كوينزتون، أولى المعارك الكبرى في حرب 1812 بين قوات الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وقوات الإمبراطورية البريطانية من جهة أخرى، وانتهت بانتصار الجيش البريطاني.

1837- القوات الفرنسية تتمكن من احتلال مدينة قسنطينة الجزائرية، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بداية الغزو الفرنسي.

1911 – القوات الإيطالية تبدأ بالنزول على الشاطئ الليبي في بداية الحملة البرية، الرامية إلى احتلال ليبيا.

1944 – الجيش الأحمر يدخل ريغا عاصمة لاتفيا الحالية.

1988 – الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب.

1998 – الحكومة اليوغسلافية توافق على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، بمنح إقليم كوسوفو ذي الأغلبية الألبانية الحكم الذاتي.

من مواليد هذا اليوم:

1945 – ديزي بوترس، رئيس سورينام.

1925 – مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء المملكة المتحدة.

من وفيات هذا اليوم:

1825 – ماكسيمليان جوزف الأول، ملك ألمانيا.

1987 – والتر براتين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

2003 – برترام بروكهاوس، عالم فيزياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.

أعياد ومناسبات:

عيد القديس إدوارد المعترف في الكاثوليكية.

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