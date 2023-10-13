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عبد اللهيان: في ظل استمرار العدوان فتح جبهات أخرى احتمال قائم

2023-10-12

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عبد اللهيان قوله في تصريح لدى وصوله الى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم: “إن عملية طوفان الأقصى جاءت رداً على جرائم الكيان الصهيوني”، موضحاً أنه في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة فإن فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم.

وأضاف عبد اللهيان: إن قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني وداعميه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وجدد عبد اللهيان التأكيد على دعم بلاده السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية.

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