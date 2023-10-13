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استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

2023-10-12

القدس المحتلة-سانا

 استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي القدس المحتلة وقلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حنينا شمال مدينة القدس وبلدة جيوس شمال شرق مدينة قلقيلية، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى استشهاد الشابين خالد المحتسب 21 عاماً وسامر رضوان 22 عاماً والفتى مهتدي سليم 17 عاماً وإصابة آخرين.

وباستشهاد الثلاثة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية في غضون 24 ساعة إلى ستة شهداء برصاص قوات الاحتلال.

ووصل عدد شهداء الضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه منذ يوم السبت الماضي إلى 35 شهيداً إضافة إلى إصابة أكثر من 650.

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