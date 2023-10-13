المعرض الأول للفنانة التشكيلية سهر ونوس يدمج الديكور والفن التشكيلي

حمص-سانا

افتتح اليوم المعرض الأول للفنانة التشكيلية سهر ونوس الذي ضم أكثر من 45 عملاً بين فن تشكيلي ونحت وديكور، وحضره نخبة من الفنانين والمهتمين بحمص.

الفنانة التي درست هندسة الديكور أتقنت بأسلوبها الخاص دمج مختلف الخامات الفنية للخروج بأعمال متنوعة منها منحوتة أمواج التي تمثل جمال الشعب المرجانية ومنحوتة صلابة وهي عمل فني يمثل قوة الإنسان في مجابهة مصاعب الحياة ومنحوتة برمودا التي تجسد غرابة وألوان مثلث برمودا ولوحات “سماء وماء وليلى وفكر خارج الصندوق وأثر الفراشة وشموخ” وغيرها الكثير.

واستقت الفنانة بعض لوحاتها من لوحات فنانين عالميين حيث أعادت رسم بعض اللوحات بأسلوبها الخاص منها لوحة ليلة النجوم وبورتيه ذاتي لفان غوخ والرجل الفيتروفي لدافينشي ولوحة الحياة لبيكاسو وغيرها.

وفي تصريح لمراسلة سانا قالت ونوس: إن المعرض هو باكورة نشاطها الفني بعد عملها لعدة سنوات بمجال هندسة الديكور وهو منوع يحمل جميع الأنماط الفنية وهي أعمال منتقاة من مجموعة كبيرة أنجزتها خلال عدة أعوام.

ولفتت ونوس إلى أهمية دعم الحراك الفني بحمص وتشجيع الفنانين الشباب للبدء بمشاريعهم الخاصة وتقديم نتاجهم الفني للعلن.

رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص إيميل فرحة أثنى على أسلوب ونوس وقدرتها على صنع الجمال من مختلف الخامات.

بدوره قال مدير ثقافة حمص حسان لباد: إن المعرض قدم جرعة من الفن بأنامل أنثوية اختارت مواضيعها وألوانها بعناية من حيث الانعكاس الفني والنفسي.

الفنانتان التشكيليتان سميرة مدور وكارمن شقيرة بينتا أن المعرض يدمج الديكور مع الفن التشكيلي ويقوم أيضاً بتصميم الأثاث المنزلي بأشكال جميلة، وهو بادرة لها قيمتها في هذا الزمن لأنها تؤكد أننا أصحاب حياة وشبابنا يحمل روح الأمل والتجدد على الرغم من جميع المصاعب.

يذكر أن المعرض أقيم في صالة سهر للفن التشكيلي بحي عكرمة الجديدة بعد افتتاحها اليوم والتي ستحتضن بشكل أسبوعي معارض ونشاطات فنية للشباب الموهوبين.

لارا أحمد

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