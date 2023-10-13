انطلاق مهرجان فرح الطفولة الرابع باللاذقية

اللاذقية-سانا

باحتفالية فنية منوعة انطلقت مساء اليوم على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية فعاليات وأنشطة مهرجان فرح الطفولة الرابع.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات مسرحية تعبيرية تتغنى بحب الوطن والشهيد وعروضاً من الفلكلور الفلسطيني في تحية إلى المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الكيان الصهيوني، وعروضاً رياضية وباليه ومسابقات خاصة بالأطفال، إلى جانب تكريم مجموعة من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

ويقدم المهرجان الذي تقيمه فرقة طيور الجنة بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية بدعم من فعاليات في المجتمع المحلي على مدى أربعة أيام مجموعة منوعة من الأنشطة التفاعلية من رسم حر وشطرنج وورشات الصلصال والتذهيب الفارسي والكولاج وورقة ولون، إضافة لعروض مسرحية وسينمائية وقراءة قصة.

مجد صارم مدير ثقافة اللاذقية بين في تصريح لمراسلة سانا أن المهرجان الذي كان من المقرر إجراؤه الأسبوع الماضي لكنه تأجل نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج الطلاب الضباط في الكلية الحربية بمدينة حمص، يأتي ليوفر لأطفالنا مساحة ثقافية ترفيهية من خلال الأنشطة المتنوعة والورشات في مختلف المجالات الفنية، إضافة للعروض المسرحية والسينمائية.

مدير المهرجان المهندس جهاد يوسف أشار إلى الجهد الكبير الذي بذله القائمون على المهرجان لاستقطاب الأطفال والذين فاق عدد المسجلين منهم في فعالياته حتى الآن 900 طفل، بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والهادفة، التي تساعد في الاطلاع على مختلف أنواع الفنون والتجريب والإبداع.

مجدي حداد المدير الفني للمهرجان ومدير فرقة طيور الجنة رأى أن إقامة مهرجان يختص بالطفل يتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والقدرة على الجمع بين الجانب الثقافي والترفيهي، بما يسهم في رسم البسمة وإدخال الفرح لقلوب أطفالنا.

وتختتم فعاليات المهرجان يوم الأحد القادم بمعرض للورشات المشاركة وتكريم للمشاركين.

فاطمة ناصر

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