SCS-NET
الشريط الإخباري

استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في رام الله

2023-10-12

القدس المحتلة-سانا

استشهدت فلسطينية، وأصيب ابنها مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إن رندة عجاج 37 عاماً استشهدت عقب إصابتها برصاص قوات الاحتلال في الظهر، فيما أصيب نجلها في القدم والكتف خلال استهداف سيارتهما أثناء مرورهما قرب بلدة يبرود”.

ووصل عدد شهداء الضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه منذ يوم السبت الماضي إلى 32 شهيداً، وأكثر من 200 جريح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في رام الله

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved