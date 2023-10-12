استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهدت فلسطينية، وأصيب ابنها مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إن رندة عجاج 37 عاماً استشهدت عقب إصابتها برصاص قوات الاحتلال في الظهر، فيما أصيب نجلها في القدم والكتف خلال استهداف سيارتهما أثناء مرورهما قرب بلدة يبرود”.

ووصل عدد شهداء الضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه منذ يوم السبت الماضي إلى 32 شهيداً، وأكثر من 200 جريح.

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