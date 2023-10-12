سفن الأسطول الشمالي الروسي تنهي تدريبات في القطب الشمالي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مفرزة من سفن الأسطول الشمالي أتمت تنفيذ عدد من التدريبات للدفاع عن كل من الأراضي الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس أركان الأسطول الشمالي نائب الأميرال كونستانتين كابانتسوف قوله: إنه “تلقى تقريراً بشأن إتمام المهام الموكلة لأطقم السفن وسفن الدعم بنجاح”، معرباً عن شكره للطواقم على مساهمتهم في ضمان القدرة الدفاعية لروسيا.

ونشرت الوزارة لقطات لرحلة مجموعة من سفن الأسطول الشمالي بعد الانتهاء من مهامها وعودة المفرزة إلى سيفيرومورسك.

وبدأت الحملة القطبية الثانية عشرة للأسطول الشمالي في الـ 10 من آب الماضي واستمرت 64 يوماً، حيث قطعت المجموعة أكثر من 10 آلاف ميل وتحركت السفن عبر مياه البحار القطبية الشمالية من أرخبيل فرانز جوزيف لاند إلى جزر سيبيريا الجديدة.

وتفاعلت مفرزة السفن أيضاً مع المجموعات التكتيكية للأسطول الشمالي والتي كانت متمركزة بشكل دائم في جزر الكسندرا لاند وكوتيلني في المحيط المتجمد الشمالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc