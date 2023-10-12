افتتاح المعرض العربي للبناء “أرابيكس” بحلب

حلب-سانا

افتتحت مساء اليوم فعاليات المعرض العربي للبناء أرابيكس الذي تنظمه محافظة حلب وشركة ثقة للمعارض والمؤتمرات بفندق شيراتون حلب، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة 50 جهة عارضة وشركة متخصصة في مجالات البناء والتأهيل وإعادة الإعمار.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يكتسب أهميته من منطلق تلبية حاجة السوق المحلية بالمحافظة التي تعرضت سابقا للأضرار جراء الإرهاب وآثار الزلزال، مبيناً أن المعرض يسلط الضوء على منتجات هذه الشركات التي تدخل في مشاريع التشييد والبناء إضافة للمعدات الصناعية والدهانات ومواد العزل والكابلات وأجهزة الأتمتة الصناعية والطاقة الشمسية وأنظمة الإنذار والحريق ومواد السيراميك والألمنيوم.

وأشار مدير عام شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات وسيم ناشد الى أن فكرة المعرض بنسخته الاولى جاءت تلبية لحاجة السوق المحلية واستجابة للشركات العاملة في مجالات البناء لعرض وتسويق أحدث منتجاتها لإعادة الإعمار، منوهاً بالإقبال اللافت لهذه الشركات من مختلف المحافظات وبرغبة فروع نقابة المهندسين بزيارة المعرض للاطلاع على محتوياته.

وبين مدير شركة دغرور لمواد البناء أنه يقدم منتجات متنوعة من مواد البناء والديكور والعزل تقارب الـ 300 مادة والتي تتحمل العوامل الجوية مثل القرميد البلاستيكي وبأسعار منافسة نظراً لحاجة محافظة حلب لهذه المواد، إضافة لجاهزية الشركة لتأمين مستلزمات بناء المشافي والصالات الكبيرة.

وتحدث مدير المبيعات مصطفى عزيزي في المؤسسة السورية لصناعة الكابلات أن المؤسسة تعرض مختلف أنواع الكابلات التخصصية المنزلية والصناعية والحواسيب والتحكم والأتمتة الصناعية التي يتم إنتاجها محليا بنوعية جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية وبأسعار مناسبة للسوق والمستهلك.

وقال عبد الرزاق البكور ممثل شركة تبريد وتكييف: إنه يقدم في المعرض منتجات حديثة في مجالات التكييف والتبريد الصناعي والتهوية وأنظمة التكييف الحديثة صناعة محلية وعربية وأجنبية وبأسعار مقبولة وبعضها مرتفعة السعر نسبياً نظراً لظروف الحصار التي زادت من تكلفة إنتاجها.

ولفت المهندس مصطفى الزين من شركة وعد للمقاولات والبناء إلى أهمية المشاركة في المعرض لتقديم كل جديد من المنتجات خفيفة الوزن المتعلقة بالبناء ومنها جدران الفلين لتخفيف التكلفة الإنشائية للمباني والأعصاب مسبقة الصنع للأسقف وكذلك البيتون الرغوي للأرضيات بديلا لطبقات الردم وهو يتمتع بوزن خفيف، منوها بنوعية هذه المواد لتخفيف التكلفة الاقتصادية لتنفيذ الابنية والمشاريع.

حضر افتتاح المعرض محافظ حلب حسين دياب وفعاليات اقتصادية بالمحافظة.

قصي رزوق

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