ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة بمدينة حمص وريفها

حمص-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص عددا من الضبوط بحق فعاليات تجارية ومهنية مخالفة، وفرضت العقوبات والغرامات المناسبة بحق أصحابها.

وذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أن عناصر المديرية ضبطوا مرملة على طريق تدمر القديم بمخالفة التعليمات الخاصة بتوزيع مادة الإسمنت بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، ومحطة محروقات في مدينة تدمر بمخالفة التوقف عن استجرار المازوت المخصص للزراعة.

وأضاف اليوسف: إنه تم ضبط مخبز في حي الإنشاءات بمدينة حمص وآخر في قرية مريمين بمخالفة سوء صناعة الخبز ومخالفة أحد المعتمدين لنقل الخبز دون سلل بلاستيكية ومعتمدين اثنين في قرية البويضة بمخالفة التصرف بالخبز وبيعه خارج نظام البطاقة الإلكترونية، مبيناً أن قيمة التغريم الإجمالية للمخالفات السابقة بلغت 50223855 ل.س.

وأشار اليوسف إلى أنه تم أيضا ضبط مشغل لصناعة المعجنات في حي بابا عمرو بمدينة حمص بمخالفة حيازة واستخدام الدقيق التمويني، وضبط معمل لصناعة العلكة في منطقة الصناعة بمخالفة استخدام مادة أولية (ملون) منتهية الصلاحية وتعبئتها بعبوات ناقصة البيان من حيث عدم ذكر سنة الإنتاج، إضافة إلى ضبط منشأتين لصناعة رولات النايلون والملح في المدينة الصناعية بحسياء بمخالفات عدم تقديم دراسة تكلفة.

كما تم تنظيم ضبوط بمحلات لبيع الخضار والفواكه بالجملة في سوق هال المدينة وقرية خربة التين بمخالفة مزاولة مهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، وضبط فعاليات متنوعة (جملة – مفرق) بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير.

صبا خيربك

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