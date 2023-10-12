طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة نسبياً ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوى سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للإرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، أما ليلاً فيكون الجو بارداً نسبياً وخاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الساحلية والقلمون والرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…