مجموعة شباب تطلق منصة تعليمية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

دمشق-سانا

بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة أطلقت مجموعة من الشباب منصة تعليمية حملت اسم “مدرستي كورس”، تعتمد على التعليم الإلكتروني من خلال فيديوهات تغطي عدداً من ساعات الدراسة تتراوح مدتها بين 15 و30 دقيقة محفوظة، ليعود الطالب إليها في الوقت الذي يناسبه.

وفي تصريح لسانا الشبابية بينت المشرفة على المنصة المهندسة المعلوماتية رانيا إسماعيل علي أن المنصة تجمع ميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية تعمل على جذب الاهتمام وحث الطلاب على تبادل الآراء ومشاركة المحتوى التعليمي لتحقيق مخرجات ذات جودة عالية.

ولفتت إلى أن المنصة تقوم بتدريس المعايير الأساسية لمنهاج وزارة التربية وهي موجهة لجميع الطلاب داخل سورية وخارجها، ويمكن لأي طالب الانتساب إليها من خلال تسجيل حساب مربوط باستخدام كلمة المرور الخاصة به.

وأشارت علي إلى أن الهدف الأساسي من المنصة إيصال المنهاج الدراسي إلى الطالب بطريقة متطورة ومتميزة وتحفيزه على التعلم المستقل في بيئة تعليمية مرنة تطبق أحدث التقنيات التربوية والتعليمية للوصول إلى قيم التفرد والريادة والإتقان من خلال فيديوهات صوت وصورة للمدرسين أثناء قيامهم بشرح مبسط على اللوح وفق بيئة مدرسية مثالية لحضور الطالب في الصف.

ولفتت علي إلى أنها سعت مع مجموعة من المهندسين الشباب لإطلاق المنصة بغية مساعدة الطلاب والأهالي على تأمين مصادر تعليمية لأبنائهم، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أنه تم تأمين كادر تدريسي متميز خضع لعدة معايير وشروط للانتقاء ليؤمن للطالب الوصول للنجاح وتحقيق التفوق بأقل التكاليف.

واختتمت علي حديثها بالقول: إن المنصة تقدم دروساً مسجلة “غير متزامنة” باستخدام أحدث التقنيات التعليمية، إضافة إلى أفضل الممارسات التربوية في التدريس والتعلم والمناهج والتقييم، وتسعى مستقبلاً لتطوير عملها عبر افتتاح دورات تدريبية متنوعة.

بدوره المدرس في المنصة ياسر الجوهري أشار الى أنه يقوم بتدريس مادة الرياضيات والفيزياء والكيمياء من خلال ساعات أسبوعية مخصصة لكل مادة، وذلك بشكل إلكتروني، حيث يتم تزويد الطالب عند الانتهاء من كل وحدة تدريسية بورقة عمل مماثلة للنماذج الامتحانية المعتمدة من قبل وزارة التربية ويمكن للطالب الرجوع في أي وقت الى الدروس التي تم عرضها على المنصة من خلال حسابه.

من جهته زين العابدين الطالب في الثانوية العامة أشار إلى أن اللجوء لمنصات التدريس يوفر التعليم على مدار الوقت ويعوض الفاقد التعليمي لديه، إضافة الى أنه يقوي من مهاراته في حل المسائل الرياضية.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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