104 شهداء في مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 104 فلسطينيين، وأصيب العشرات اليوم في مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل لليوم السادس على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة وقصف بعشرات الأطنان من المتفجرات منازل الفلسطينيين في جباليا شمال القطاع ودير البلح ومخيم النصيرات وسطه وحي تل السلطان غربه ورفح جنوبه، ما أدى إلى استشهاد 104 فلسطينيين وعشرات المصابين معظمهم نساء وأطفال ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 1417 بينهم 447 طفلاً و248 سيدة والمصابين إلى 6268.

وحذر الصليب الأحمر الدولي من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور بسرعة كارثية في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، داعياً إلى ضرورة فتح ممر إنساني لإدخال المواد الضرورية والمعدات الطبية والوقود إلى القطاع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc