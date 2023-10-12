حملة تعزيز اللقاح ومتابعة الأطفال المتسربين في ورشة عمل للإعلاميين

دمشق-سانا

بهدف تعزيز دور الإعلام في الترويج والتعريف بحملة تعزيز اللقاح ومتابعة الأطفال المتسربين من عمر يوم وحتى 5 سنوات والتي ستطلقها وزارة الصحة في الـ 15 من الشهر الجاري أقامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ورشة عمل مخصصة للإعلاميين، وذلك في فندق القيصر بدمشق.

ولفتت مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي إلى أن الحملة تهدف إلى رفع نسبة التغطية لجميع اللقاحات لأكثر من 95 بالمئة، والحفاظ على سورية خالية من مرض شلل الأطفال والقضاء على مرض الحصبة والحصبة الألمانية وكزاز الوليد، مؤكدة أن اللقاح متوافر وآمن ومجاني وفعال وموصى به من منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت الدكتورة الطرابيشي جدول برنامج التلقيح الوطني منذ ولادة الطفل حتى وصوله الصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي والحالات التي تمنع أخذ اللقاح، إضافة إلى جدول لقاح كزاز النساء من عمر 15 إلى 49 عاماً وجدول لقاح الأطفال المتسربين من عمر 5 إلى 12 عاماً.

ووفق الدكتورة الطرابيشي يتجاوز عدد الأطفال المشمولين بالحملة 2 مليون و800 ألف طفل دون الخمس سنوات، ويصل عدد المتسربين من اللقاح 791131 طفلاً.

ولفتت مسؤولة التواصل في برنامج اللقاح الوطني الدكتورة منال كامل إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على أهمية تلقيح الأطفال ونشر التوعية المجتمعية بأهمية اللقاحات لضمان سلامة وصحة الأطفال ودعم جهود وزارة الصحة في رفع نسب التغطية في ظل التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية.

وتستمر الحملة حتى الـ 19 من الشهر الجاري في 981 مركزاً صحياً من خلال 613 فريقاً جوالاً يغطون مختلف المناطق، ويشارك فيها 9549 عاملاً صحياً.

بشرى برهوم و راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc