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(حسن مشروعك).. برنامج تدريبي لدعم المشاريع الصغيرة

2023-10-12

دمشق-سانا

أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن برنامج تدريبي مجاني بعنوان “حسن مشروعك”.

وأوضح المكتب الإقليمي والهيئة في بيان مشترك تلقت سانا نسخة منه أنه يستفيد من البرنامج التدريبي 15 متدرباً ويمكن للراغبين بالاستفادة منه التسجيل بشكل شخصي في مقر المكتب الإقليمي في منطقة مزة فيلات غربية بدمشق، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية تبدأ في الـ 15 من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ 22 منه في مبنى فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دمشق وريفها.

وبين البيان أن محاور التدريب تتركز حول التعريف باحتياجات المتدربين، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لدخول سوق العمل والتسويق للمشروع، إضافة إلى بحث طرق تمويل المشاريع الناشئة، والاستفادة من التكنولوجيا في تطويرها.

كما تتضمن المحاور التدريبية دراسة نقاط ضعف المشروع وقوته ودراسة الجدوى له عبر إعداد قوائم الدخل المستقبلية من خلال توقع الإيرادات والمصروفات وتحضير قوائم الدخل التقديرية.

منار ديب

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