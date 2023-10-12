بري وقاليباف يبحثان تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

بيروت-سانا

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هاتفيا اليوم مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الوضع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنه تم خلال الاتصال التنسيق حول عقد جلسة طارئة لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان قاليباف أعلن أمس الأول أن مشاورات تجري مع رؤساء برلمانات الدول الإسلامية للبحث في تقديم الدعم الفوري للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

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