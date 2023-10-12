وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة المحاصر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل عليه لليوم السادس، داعية المنظمات الصحية الدولية والأممية إلى التدخل العاجل لإدخال المستلزمات وفتح مشاف ميدانية في القطاع.

ونقلت وكالة وفا عن الكيلة قولها في بيان اليوم: “نحذر من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية واللوازم الخاصة بغرف العمليات والأدوية وأكياس الدم”، مشيرة إلى أن عدد الجرحى الكبير يفوق القدرة الاستيعابية لمستشفيات القطاع.

ودعت الكيلة المنظمات الصحية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل دول العالم إلى التدخل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وخصوصاً إلى غرف العمليات وأقسام الطوارئ ووحدات العناية المشددة والمساعدة في فتح مستشفيات ميدانية في القطاع للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخصوصا النساء والأطفال والشيوخ.

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