حزب الله يدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين في غزة وتدمير المراكز الإعلامية

بيروت-سانا

أدان حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال واستهداف الإعلاميين في قطاع غزة وتدمير المراكز الإعلامية فيه.

وقالت العلاقات العامة في الحزب في بيان اليوم: “نستنكر بشدة القتل المتعمّد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني ‏في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة”، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ‏ولن تثنيهم عن مواصلة بثّ الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر‏ التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.‏

وأضاف البيان: “نعلن تضامننا مع الإعلاميين في قناتَي العالم وبرس تي في ومع كل ‏الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها ونتقدّم منهم ‏بأحر التعازي والمواساة بالشهداء، ونتمنى الشفاء للجرحى والسلامة ‏لكل الإعلاميين الأوفياء”.

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