حزب الله يدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين في غزة وتدمير المراكز الإعلامية

بيروت-سانا
أدان حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال واستهداف الإعلاميين في قطاع غزة وتدمير المراكز الإعلامية فيه.
وقالت العلاقات العامة في الحزب في بيان اليوم: “نستنكر بشدة القتل المتعمّد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة”، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ولن تثنيهم عن مواصلة بثّ الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.
وأضاف البيان: “نعلن تضامننا مع الإعلاميين في قناتَي العالم وبرس تي في ومع كل الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها ونتقدّم منهم بأحر التعازي والمواساة بالشهداء، ونتمنى الشفاء للجرحى والسلامة لكل الإعلاميين الأوفياء”.
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