المهندس عرنوس يتلقى رسالة تعزية من رئيس الوزراء الفيتنامي بشهداء الكلية الحربية

دمشق-سانا

تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس رسالة تعزية من رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه بشهداء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وقال تشينه في رسالته: “بالنيابة عن الحكومة والشعب الفيتنامي وبالأصالة عن نفسي أود أن أبلغ من خلالكم أصدق المواساة وأعمق التعازي لعائلات الضحايا جراء الاعتداء الذي تعرضت له الكلية الحربية في محافظة حمص”.

وأضاف رئيس الوزراء الفيتنامي: “أتمنى للحكومة والشعب السوري تجاوز هذه المحنة، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

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