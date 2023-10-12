بأكثر من 250 مليون ليرة… تنفيذ مشاريع ببلدة الغارية الشرقية في ريف درعا

درعا-سانا

بتكلفة تجاوزت 250 مليون ليرة أنهى مجلس بلدة الغارية الشرقية، وبالتعاون مع المجتمع المحلي عدداً من المشاريع.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح رئيس مجلس البلدة إسماعيل الزعبي أن المشاريع تتضمن شق خمسة طرق وأعمال صيانة وتأهيل في مبنى البلدية، مبيناً أن الطرق الخمسة تم تخديمها بمشاريع الصرف الصحي والماء والكهرباء والهاتف، وفرشها ببقايا المقالع وحجر الستوك ليصار إلى تعبيدها لاحقاً.

وأشار الزعبي إلى أن المشاريع شملت أيضاً الانتهاء بشكل كامل من أعمال الترميم والتأهيل لمبنى البلدية وتجهيزه بالأثاث اللازم.

رضوان الراضي

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