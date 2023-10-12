بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية افتتاح نادي المعلمين في شهبا

السويداء-سانا

في إطار التعاون بين الأمانة السورية للتنمية “منارة شهبا المجتمعية” ونقابة المعلمين تم اليوم افتتاح نادي المعلمين الترفيهي الثقافي الاجتماعي التعليمي في مدينة شهبا بالسويداء.

ويضم النادي الذي يستقبل المتقاعدين من مختلف المهن والمجالات ولا سيما المعلمين منهم قاعة ضمن مقر شعبة نقابة المعلمين بمدينة شهبا، مخصصة للقاءات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى مكتبتين للمطالعة مزودتين بمجموعة كتب، قدمتها مجموعة من المتبرعين.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين في سورية سليم السلمان خلال افتتاح النادي إلى أهميته كمبادرة يجب تعميمها على مختلف الشعب النقابية.

ولفتت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء بثينة الحلبي إلى أن تأسيس النادي يعكس التعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده، انطلاقاً مما يستحقه المعلم من تقدير، بينما أشار رئيس مكتب شعبة نقابة المعلمين بمدينة شهبا مؤيد بوفاعور إلى أن النادي هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة ويلبي بعض مطالب وطموحات المعلمين.

وذكر مدير منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية فراس ركاب أن النادي يندرج ضمن برنامج المبادرات المجتمعية، حيث قامت المنارة بتجهيزه

بالمستلزمات المطلوبة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمعلمين، ليكون مكاناً يلتقي فيه المتقاعدون في أجواء اجتماعية وثقافية مناسبة.

وتخلل افتتاح النادي تكريم عدد من الجهات الداعمة لافتتاح النادي ومن المتميزين بالعمل النقابي.

عمر الطويل

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